Tênis: Carlos Alcaraz joga como Nadal na vitória sobre Ruusuvuori

Carlos Alcaraz realizou um exercício de escapismo na sexta-feira que teria sido digno do melhor Rafael Nadal para ganhar sua estreia no Mútua Madrid Open.

Emil Ruusuvuori, 41º classificado aos 24 anos, levou-o ao limite e obrigou-o a vestir o macacão até levantar os braços 2-6, 6-4, 6-2. Acabou levantando a torcida que tanto o idolatra e que fez dele o atleta que mais cresceu em popularidade nos últimos dois anos.

O jogador de Murcia, que completa 20 anos no dia 5 de maio, quer comemorar seu aniversário jogando no Madrid Masters 1000. Ele ganhou mais dois dias antes de enfrentar Grigor Dimitrov no domingo por uma vaga nas oitavas de final. O único confronto anterior entre os dois foi do lado do espanhol nas oitavas de final em Paris-Bercy em 2022.

Alcaraz sofria de mal de altitude. Ele havia acabado de vencer em Barcelona, ​​sem perder um set, ao nível do mar. Na Caja Magica de Madrid jogou a 657 metros. As bolas que quicaram um centímetro dentro da linha no Godo, escaparam por um centímetro na capital espanhola.

Ele mal teve dois dias para se adaptar ao novo habitat, muito pouco tempo, embora os sparrings fossem do tipo Grigor Dimitrov e Alexander Zverev. Carlitos perdeu o primeiro saque no quarto game do primeiro set.

A partida estava subindo porque seu adversário estava sacando a uma média de mais de 200 quilômetros por hora. As arquibancadas tentavam animar o jovem jogador de Murcia, que gesticulava em direção ao seu banco.

Ele errou mais do que deveria no fundo da quadra, principalmente com o backhand. O número dois do mundo venceria apenas mais um jogo no primeiro set, apesar de enviar a bola a 220 quilômetros por hora no saque.

Alcaraz levantou um perigoso 0-30 com 1-0 contra na continuação. Ele não queria perder o último trem para a vitória. Ruusuvuori continuou a desferir tiros planos precisos como mísseis com a sensação de que não poderia errar.

O tenista de Helsinki, que foi número cinco do mundo em juniores, havia vencido dois top 10 em sua carreira: Dominic Thiem (Copa Davis 2019) e Alexandre Zverev (segunda rodada Miami 2022).

Há algo no jogador finlandês que incomoda muito o espanhol, que já o havia derrotado no único encontro anterior entre os dois em Miami 2021. O pupilo de Juan Carlos Ferrero esperava que seu momento chegasse, mas para isso seu adversário tinha que abrir a porta.

Ele trocou de raquete sem sorte. Ponto de inflexão Montanha Rosa tinha a sentença ao seu alcance com um 3-2 e 15-40. Aí veio a mágica do campeão para ganhar um ponto no voleio que acordou a torcida. Ele salvou mais dois break points. Emil, que sempre teve tudo a seu favor, foi posto à prova no trio.

Uma dupla falta deu ao murciano o primeiro break point. Os nervos estavam levando a melhor sobre o finlandês. Ele ficou com medo do palco e Alcaraz comeu.

O copo passou de meio vazio para meio cheio. O espanhol confirmou sua reação ao quebrar o saque do adversário no primeiro game do set de desempate.

16 vitórias consecutivas

O Alcaraz continua sua sequência ininterrupta todas as vezes que joga em casa.

Não perde desde que perdeu para Nadal na segunda rodada do Mutua Madrid Open, em sua edição de 2021. Ele já venceu 16 partidas. Ele dedicou o retorno ao pai Carlos pelo aniversário dele.