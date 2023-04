Tênis: Carlos Alcaraz mantém o título do Barcelona contra Tsitsipas para completar a semana perfeita

Carlos Alcaraz hoje se colocou em pé de igualdade com o Manolos, Santana e Orantes, e Rafael Nadal. A reconquista do título no Barcelona Open Banc Sabadell fez dele o quarto tenista espanhol capaz de inscrever seu nome duas vezes na lista de vencedores do histórico troféu.

Alcaraz, que derrotou Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4, é o décimo primeiro jogador a repetir o triunfo no Godo um ano depois desde a primeira edição em 1953. E fê-lo sem perder um set. Um forehand que parecia viajar na velocidade da luz foi demais para o grego.

Tsitsipas parece perdido toda vez que chega à final de um evento da categoria 500. Ele já perdeu 10 vezes em tantas finais.

Os organizadores, em homenagem ao campeão, tocaram a música ‘Eye of the tiger’ do Survivor, que Alcaraz e sua equipe cantam no carro antes das partidas para se motivar. “Eu sempre me lembro dos filmes de Rocky, todas as músicas”, diz ele.

Alcaraz começou mais nervoso do que seu adversário porque ainda não defendeu com sucesso o título do torneio. Ele não conseguiu fazê-lo na temporada passada em Umag e este ano no Rio e Miami (semifinais).

Ajudado por uma torcida devotada ao novo número 1 espanhol, Alcaraz recuperou o intervalo imediatamente após perder seu próprio saque.

Alcaraz continuou forte para deixar o adversário sem chance de reviravolta e selou mais um troféu.