Tênis: Ex-treinador de Venus Williams faz previsão ousada de aposentadoria

Rick Macciex-treinador das irmãs Williams, deu a entender que espera que a estrela do tênis americano se aposente do esporte e que a temporada deste ano US Open provavelmente será o torneio onde ela jogará sua última partida.

Tem havido grande especulação sobre Vênus Williams‘ futuro no tênis desde que sua irmã mais nova, Serena, anunciou sua aposentadoria no US Open do ano passado.

O técnico de 68 anos discutiu seu “vínculo incrível” com Venus e falou sobre sua possível aposentadoria, problemas com lesões e um possível retorno à quadra para sua irmã. Serena.

Sobre sua relação com Vênus, Macci disse: “Eu acho que é difícil para Venus Williams. Quando eu tinha Vênus e Serena, era mais sobre Vênus. Porque ela era mais velha como você viu no filme King Richard. Venus era muito, muito parecida com minha filha e tínhamos um vínculo incrível”, disse ele em uma entrevista recente ao Tennis Infinity.

“Na minha opinião e, não tenho ideia, acho que ela vai se aposentar no Aberto dos Estados Unidos. Acho que ela vai jogar em duplas com a Serena. E acho que eles vão sair do palco deixado no US Open”, acrescentou.

Problemas de lesão de Vênus

Macci também acrescentou que as recentes lesões de Venus fizeram com que ela lutasse para continuar jogando simples.

“Não tenho ideia. Estou apenas seguindo meu instinto. Porque acho que com lesões e ela machucou o quadril no último torneio, é difícil com as lesões. E acho que ela sabe que não vai ganhar o torneio.

“Mas, obviamente, se ela ainda jogar. É bom para o nome. É bom para a marca. Ela tem uma plataforma. Eu entendo tudo isso, mas acho que ela ainda poderia jogar em duplas com Serena e, acredite ou não, acho eles ainda podem ganhar torneios.”

Um retorno de duplas para Serena pode estar nas cartas

Macci acredita que Venus Williams pode ter sucesso em duplas se for emparelhada com um parceiro forte que possa ver sua irmã Serena retornar à quadra.

“E se ela tivesse um bom parceiro de duplas mistas, ela poderia causar danos, mas simples é difícil. Então, se você vencer uma partida, terá que jogar no dia seguinte. Então é um pouco, um pouco complicado. Mas se ela quiser continuar jogando, isso depende totalmente dela. Mas eu amo a VW.”

Para já, resta saber que caminho Vénus irá seguir, se decide continuar a competir em simples, duplas ou ambas e se terá a companhia da irmã Serena ou não.