Tênis: o plano teimoso de Rafa Nadal para conquistar seu 15º Roland Garros

Rafael Nadal retirou-se oficialmente esta sexta-feira do Aberto de Barcelona e agora há seis torneios de tênis que não pôde disputar nesta temporada devido a uma lesão de grau 2 no psoas ilíaco da perna esquerda.

O diagnóstico médico de 19 de janeiro previa que Nadal ficaria afastado dos gramados entre seis e oito semanas, que se tornaram 13.

“O Barcelona é um torneio especial para mim, porque é meu clube de adoção e porque jogar em casa é sempre uma sensação única”, disse. Nadal disse.

“Ainda não estou pronto e continuo, portanto, continuando meu processo de preparação para o retorno às competições. Boa sorte ao meu amigo David Ferrer e toda a sua equipa para esta edição do Godo, que tenho a certeza que será um sucesso a todos os níveis como sempre.”

Os seis torneios que Nadal perdeu

Doha (20 a 25 de fevereiro)

Dubai (27 de fevereiro a 4 de março)

Indian Wells (8 a 19 de março)

Miami (22 de março a 2 de abril)

Monte Carlo (9 a 16 de abril)

Barcelona (17 a 23 de abril)

Nadal já está de olho no Mutua Madrid Open, que acontecerá de 26 de abril a 7 de maio.

Se finalmente jogar em Madri e Roma, repetiria o esquema do ano passado, quando conquistou seu décimo quarto título de Roland Garros com apenas cinco partidas disputadas no circuito europeu de saibro (três em Madri e outras duas em Roma, de onde saiu com um pé dolorido).

Pela segunda época consecutiva, vai falhar Monte Carlo e Barcelona, ​​as duas primeiras provas do circuito europeu de saibro. Em 3 de junho, Nadal completará 37 anos e espera estar em Paris imerso na luta pelo Ronald Garros.

Esta é a terceira vez desde 2005 que Rafa perdeu o torneio Godo, que ele ganhou 12 vezes.

Apesar da ausência do espanhol, o onze ainda é um dos melhores da história com a presença de quatro dos cinco primeiros colocados do ranking em Carlos Alcaraz (2), Stefanos Tsitsipas (3), Casper Ruud (4) e Daniel Medvedev (5).