Tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, durante um discurso

Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida foi evacuado ileso no sábado depois que alguém jogou um dispositivo explosivo em sua direção enquanto ele fazia campanha em um porto de pesca no oeste do Japão, disseram autoridades. A polícia derrubou um suspeito no chão enquanto transeuntes gritavam para fugir e a fumaça enchia o ar.

Embora ninguém tenha se ferido e Kishida planejasse continuar a campanha no sábado, a cena caótica lembrava o assassinato há nove meses do antigo Primeiro Ministro Shinzo Abe, que também veio em uma viagem de campanha e continua a reverberar na política japonesa. Kishida estava visitando o porto de Saikazaki em Wakayama prefeitura para apoiar o candidato de seu partido governista em uma eleição local, e a explosão ocorreu pouco antes de ele começar seu discurso.

Um jovem que se acredita ser um suspeito foi preso no sábado no local depois de supostamente ter jogado “o objeto suspeito”, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, a repórteres. Matsuno se recusou a comentar sobre o motivo e os antecedentes do suspeito, dizendo que a polícia ainda está investigando.

Imagens de TV mostram Kishida de costas para a multidão. Seu destacamento de segurança de repente aponta para o chão perto dele, e o primeiro-ministro se vira, parecendo alarmado. A câmera rapidamente se volta para a multidão no momento em que várias pessoas, incluindo policiais uniformizados e à paisana, convergem para um jovem usando uma máscara cirúrgica branca e segurando o que parece ser outro dispositivo, um longo tubo prateado.

Enquanto eles desabam em cima do homem, trabalhando para remover o tubo de suas mãos, uma explosão muito maior é ouvida perto de onde Kishida estava. A multidão se espalha em pânico enquanto a polícia arrasta o homem para longe.

Não ficou imediatamente claro qual era o dispositivo explosivo ou quantos o suspeito tinha, mas alguns relatos disseram que era uma bomba de fumaça ou de cano, possivelmente com um fusível atrasado.

Nenhum ferimento foi relatado no incidente, que ocorreu na véspera de um grande fórum internacional no Japão. Kishida não se machucou e planejava continuar fazendo discursos de campanha ainda no sábado, disse Matsuno.

“As eleições são o cerne da democracia e nunca devemos tolerar ameaças ou obstrução pela violência”, disse Matsuno.

Ele disse que instruiu a polícia nacional a garantir o máximo esforço para a proteção de dignitários que visitam o Japão no período que antecede a cúpula do Grupo dos Sete em maio.

O assassinato de Abe, que chocou uma nação que se orgulha da segurança pública e do controle de armas extremamente rígido, ocorreu durante um discurso de campanha na cidade de Nara, no oeste do país. Em meio a protestos nacionais, a polícia reforçou suas medidas de proteção após uma investigação subsequente que encontrou brechas na segurança de Abe.

A segurança também foi reforçada no Japão, com a chegada de diplomatas de algumas das democracias mais poderosas do mundo para as reuniões de ministros das Relações Exteriores do G-7 no domingo. Kishida sediará uma cúpula de líderes do G-7 de 19 a 21 de maio em sua cidade natal, Hiroshima.

Uma testemunha disse no sábado à televisão NHK que ela estava no meio da multidão quando viu algo voando por trás. Depois de um súbito barulho alto, ela fugiu com seus filhos. Outra testemunha disse que as pessoas estavam gritando e que ele viu alguém sendo preso pouco antes da explosão.

O ataque de sábado ocorre antes das eleições locais em todo o país, incluindo várias eleições parciais para assentos parlamentares vagos, com votação marcada para 23 de abril.

No assassinato de Abe, o ex-primeiro-ministro foi baleado com uma arma caseira durante um discurso de campanha. O suspeito, Tetsuya Yamagami, foi acusado de assassinato e vários outros crimes, incluindo violação da lei de controle de armas.

Ele disse aos investigadores que matou Abe, um dos políticos mais influentes e divisivos do Japão, por causa dos aparentes vínculos do ex-primeiro-ministro com um grupo religioso que ele odiava. Em declarações e postagens de mídia social atribuídas a ele, Yamagami disse que desenvolveu rancor porque sua mãe havia feito doações massivas para a Igreja da Unificação que levou sua família à falência e arruinou sua vida.

O assassinato de Abe levou à renúncia dos principais chefes de polícia locais e nacionais e a um endurecimento das diretrizes de segurança para líderes políticos e outras pessoas importantes.

O governo de Kishida esperava concentrar a atenção mundial neste fim de semana na cidade termal de Karuizawa, onde diplomatas seniores se reunirão no domingo para a chamada reunião de ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete.

Espera-se que os ministros das Relações Exteriores do Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e União Europeia se concentrem nas preocupações com a guerra da Rússia na Ucrânia, a ascensão cada vez mais beligerante da China e a provocativa série de testes de armas da Coreia do Norte. .