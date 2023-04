Terror no Brasil: Árbitro esfaqueia jogador da liga regional durante grande briga por decisão de pênalti

A campo de futebol de saibro do município brasileiro de Montes Carlos passou por uma episódio aterrorizante nas últimas horas. No meio de um jogo de futebol da liga amadoraum discussão sobre uma possível cobrança de pênalti parou a partida completamente. As duas equipes se aglomeraram por minutos em torno do árbitro que, em um momento chocante de loucura, pegou uma faca que lhe foi dada por um membro da torcida e tentou esfaquear um dos jogadores.

Segundo a mídia local, foi seu filho quem lhe forneceu a lâmina destinada a cortar alimentos. Felizmente, o árbitro não conseguiu fazer um corte certeiro e o jogador conseguiu escapar, sem surpresa em estado de choque total.

No final, as autoridades conseguiram prender o árbitro e o jogador ferido foi levado para o hospital .