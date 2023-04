Teste do WhatsApp “Modo Companheiro” para Usuários Android

O WhatsApp beta para Android tornou disponível para todos os beta testers o Companion Mode (modo companheiro, na tradução literal). Esse recurso, uma extensão do suporte para vários dispositivos, foi projetado para permitir que os usuários vinculem sua conta existente do WhatsApp a outro telefone celular. Depois de vincular uma conta existente do WhatsApp a um telefone celular secundário, os usuários podem acessar suas conversas no segundo dispositivo sem a necessidade de uma conexão ativa com a Internet no telefone principal.

Inicialmente, o modo companheiro estava disponível apenas para um grupo seleto de beta testers, mas o WABetaInfo, site especializado no aplicativo, revelou que a solução se tornou disponível para todos os participantes do programa de testes.

No momento, o segundo dispositivo só pode ser um telefone Android (ou tablet), pois o modo companheiro não está disponível no WhatsApp para iOS. No entanto, o inverso é possível: se o beta tester tiver um iPhone, ele consegue vincular um segundo telefone Android, pois o recurso está disponível no Android.

Ao vincular a conta do WhatsApp a um novo celular, todo o histórico de conversas salvo será sincronizado em todos os dispositivos vinculados. É possível vincular até quatro dispositivos ao mesmo tempo.

O modo companheiro é difícil de usar?

Para vincular um dispositivo móvel Android secundário, os usários precisaram seguir estas etapas:

No celular Android secundário, foi preciso baixar a versão beta mais recente do WhatsApp Messenger ou do WhatsApp Business na Google Play Store.

Ao tocar no menu flutuante na tela de registro, era possível ver a opção “Vincular um dispositivo”.

Ao abrir o WhatsApp no seu dispositivo principal, o usuário clicava em Configurações > Dispositivos vinculados.

A partir daí, só foi preciso apontar este dispositivo para o celular secundário para capturar o QR Code.

O WhatsApp garante que as mensagens e chamadas pessoais permanecem criptografadas de ponta a ponta mesmo ao usar o WhatsApp de um celular vinculado: sempre que alguém lhe envia uma mensagem, ela é enviada para todos os seus dispositivos, mantendo a criptografia.

Embora o modo companheiro tenha sido lançado para todos os testadores beta, alguns recursos ainda podem não estar disponíveis, como a capacidade de gerenciar listas de transmissão e postar uma atualização de status do dispositivo vinculado.

Salvando contatos direto no WhatsApp

Nos últimos dias, o WhatsApp lançou um novo recurso que permite aos usuários do programa de testes do Android adicionar contatos ou editar suas informações sem precisar sair do aplicativo. Vale ressaltar que já existia um atalho para adicionar contatos, mas redirecionava os usuários para o aplicativo de contatos do dispositivo.

A ideia do recurso é economizar tempo e evitar que o usuário precise abrir outro app para fazer algo rotineiro. A função está disponível apenas para alguns beta testers, por enquanto.

Na captura de tela feita pelo WABetaInfo, é possível ver que o novo recurso permite que os usuários adicionem contatos diretamente no aplicativo WhatsApp. Isso significa que os usuários não precisarão mais alternar entre apps.



Para usar a função, os participantes do programa de testes precisam abrir a lista de contatos dentro do WhatsApp e selecionar a opção “Novo contato”. Além disso, também é possível adicionar números desconhecidos à lista de contatos de forma sem abrir outro app, como é feito hoje. Ao clicar em “Adicionar contato” em uma conversa com um número não salvo, a tela para salvar o contato abre no próprio WhatsApp.

Novo design?

Faz um tempo que o WhatsApp não recebe uma repaginada em sua interface, o que faz parte de sua base de usuários acreditar que o layout atual está desatualizado e não tão amigável quanto poderia ser após as recentes atualizações do Android. Os usuários também pediram uma forma mais moderna e intuitiva de navegar no aplicativo, facilitando e agilizando o acesso a recursos importantes como chats, chamadas, comunidades e status, semelhante ao aplicativo iOS.

Como resultado dessas solicitações de usuários, o WhatsApp começou a desenvolver uma interface aprimorada para o app, que inclui uma barra de navegação inferior, conforme a imagem ao lado. A notícia foi revelada pelo WABetaInfo após a última atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.8.4.

A expectativa é que a barra de navegação inferior torne mais fácil para os usuários navegar entre as diferentes seções do aplicativo, pois elas seriam facilmente acessíveis na parte inferior da tela. Isso tornaria o layout do app parecido com o do usado no iPhone, facilitando a experiência de quem sai de um sistema operacional para o outro.