Testemunha de tiroteio de Ralph Yarl relata emocionada o momento em que bateu em sua porta

Ralph Yarl está vivo hoje graças, em parte, às ações de 2 vizinhos que vieram em seu socorro minutos depois André Lester atirou no garoto de 16 anos duas vezes – e um desses vizinhos está compartilhando em lágrimas a experiência traumática.

Jodi Rae juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” e quase imediatamente se engasgou ao lembrar quando Ralph bateu na porta da frente dela, procurando ajuda desesperadamente. Ela diz que não conseguia ver a porta da frente e não tinha certeza do que estava acontecendo lá fora.

Jodi diz que uma vez que viu outro vizinho andando do lado de fora, ela percebeu que o perigo deveria ter passado … e imediatamente correu para o lado de Ralph. Quando ela viu poças de sangue do lado de fora de sua porta, percebeu que o adolescente havia sido baleado.

A história fica ainda mais emocionante e emocionante neste ponto … Jodi diz que ela e um vizinho usaram uma toalha para aplicar pressão no ferimento na cabeça de Ralph, seguraram sua mão e conversaram com ele sobre a escola … qualquer coisa para mantê-lo longe a dor que ele estava claramente sofrendo.

Ela lutou contra as lágrimas para nos contar o que Ralph disse a eles sobre levar um tiro. Ela diz que teve contato muito limitado com o atiradorLester, desde que se mudou para o bairro de Kansas City no ano passado.