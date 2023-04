The Miz prevê Rollins vs. A luta de Paul na WrestleMania será um clássico instantâneo

Reproduzir conteúdo de vídeo



The Miz — apresentador da WrestleMania 39 no SoFi Stadium este ano — acredita Seth Rollins dar Logan Paulde partida em “O palco mais grandioso de todos eles” não passará de fogos de artifício… andaimes TMZ Sports“Esta vai ser uma partida para ser lembrada.”

Conversamos com Miz no LAX antes do evento mais significativo do entretenimento esportivo … e ele nos disse que os fãs da WWE terão um momento histórico quando Rollins e Paul se enfrentarem no ringue.

Miz diz que Logan – quem ele vejo você com para uma partida de tag team contra rei dar Dominic Mysterio na WrestleMania do ano passado – terá dificuldade em vencer o favorito dos fãs, Rollins … que ele eliminou na luta Royal Rumble deste ano.

“Logan está de mãos atadas com Seth Rollins”, disse Miz. “Seth Rollins é um dos melhores lutadores técnicos que existem. Os fãs o amam e o apoiarão na WrestleMania.”

“Com mais de 90.000 gritando por você, não acho que Logan esteja acostumado com as pessoas vaiando e dizendo que ele não presta. Eu conheço a dedicação e o coração que Logan tem. Já estive no ringue com ele.”

A previsão de The Miz de que a partida de Seth e Logan pode roubar o show fala muito sobre os dois concorrentes. Afinal, o espetáculo de duas noites de WM apresenta superestrelas como o Undisputed WWE Universal Champion reinados romanos, Brock Lesnar dar John Cena.

Falando em Cena … perguntamos a Miz se atualmente há alguém na WWE que ele vê fazendo a transição do círculo quadrado para a tela do cinema como tantos lutadores, incluindo John, fizeram, e ele respondeu no estilo vintage de Miz.

“Ainda estou esperando que o papel me quebre”, brincou Miz. “Os fuzileiros navais 3,4,5 e 6 não fizeram isso. Estou esperando Johnny Cage, mas o Mortal Combat não ligou.”