The MMA Hour com Demetrious Johnson no estúdio, Brandon Royval, Leonard Ellerbe e John Hennigan

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Damos início ao programa enquanto respondo a todas as suas perguntas sobre a última edição do On the Nose.

14h15: O ex-astro da WWE John Hennigan, também conhecido como John Morrison, discute seu nocaute brutal em Harley Morenstein no Creator Clash 2, sua chamada de KSI e muito mais.

14h40: Brandon Royval relembra sua grande vitória sobre Matheus Nicolau no UFC Kansas City e discute o que vem a seguir para sua ascensão na divisão dos moscas.

15:00: CEO da Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, visualiza o confronto de boxe de sábado entre Tank Davis e Ryan Garica.

15h15: O chefão do ONE Championship, Demetrious Johnson, se junta a nós no estúdio para antecipar sua trilogia de luta em 5 de maio contra Adriano Moraes e muito mais.

16h15: GC e Parlay Pals fazem nossas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.