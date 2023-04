The MMA Hour com Max Holloway, Paulo Costa, Arnold Allen no estúdio, Bobby Green e Carl Frampton

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulamos um fim de semana absolutamente carregado em esportes de combate.

13h45: Bobby Green discute seu no-contest contra Jared Gordon no UFC Vegas 71.

14h15: O ex-campeão de boxe Carl Frampton relembra Gervonta Davis x Ryan Garcia e fala sobre as maiores novidades do mundo do boxe.

14h45: Paulo Costa retorna para discutir a renovação com o UFC, o que vem a seguir e muito mais.

15h15: Arnold Allen se junta a nós no estúdio após sua derrota no UFC Kansas City contra Max Holloway para discutir o que vem a seguir em sua carreira.

16h15: Max Holloway relembra sua grande vitória sobre Arnold Allen, sua convocação para lutar contra Chan Sung Jung a seguir e muito mais.

16h40: GC e Parlay Pals analisam nossas melhores apostas do fim de semana passado.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.