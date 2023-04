Theatro Sete de Setembro sediará Conexão Cinema entre Penedo/AL e Santos/SP

Assessoria SETUR

Evento é gratuito e conta com o apoio das prefeituras de Penedo e de Santos

No próximo dia 28 de abril, a cidade de Penedo sediará o Conexão Cinema, promovido pelo Circuito Penedo de Cinema e o Curta Santos.

O evento de acesso gratuito começará às 19h30 e tem o apoio das prefeituras de Penedo e de Santos, sendo realizado de forma simultânea em Penedo, no Theatro Sete de Setembro, e em Santos, no Teatro Rosinha Mastrangelo.

Curtas produzidos em Penedo serão exibidos na cidade de Santos e curtas produzidos em Santos serão exibidos em Penedo de forma simultânea.

Em Penedo, serão exibidos os curtas Lee, de Fabiana Conway; O Gato Fantasma do Cemitério de Paquetá, de Dino Menezes; (Quase) no Centro da Terra, de Igor Avelar e Jonathan Aguiar; Fim, de José Roberto Torero; Paranóias de um Carente Online, de Letícia Paulino e Raízes do Mercado, de Daniel Calado Souza, Francina Ferreira de Lisboa, Jaime Santos e Samara Faustino.

Já em Santos, serão exibidos A Última Carta, de Eduarda Marques e Sérgio Onofre; Jacaré, de Bruno Ravagnolli; O Poeta do Bairro Vermelho, de Matheus Nobre; Vaudeville, de Élcio Verçosa e NAZO Dia e Noite Maria, de Andrea Paiva.

“Será o primeiro de muitos eventos que estaremos fazendo com festivais de outras cidades. É uma forma de divulgar a nossa arte e mostrar o quanto somos cinematográficos”, disse a diretora de Turismo e também produtora do Circuito Penedo de Cinema, Karlinne Cordeiro.

“O Conexão Cinema é mais uma janela que se abre para o audiovisual alagoano na sua relação com a produção nacional, além de ser um intercâmbio muito interessante que vai possibilitar a divulgação e uma maior circulação das obras. A iniciativa vai fortalecer os laços entre Penedo e Santos e todo audiovisual alagoano tem a ganhar com a parceria”, disse Sérgio Onofre, professor da Ufal e coordenador do Circuito Penedo de Cinema.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR