Thomson Reuters abre vagas de emprego em São Paulo e Minas Gerais

A Thomson Reuters é uma corporação que trabalha com soluções e informações inteligentes para colaboradores e empresas. Neste momento, os serviços da empresa são oferecidos para diversos campos do mercado, incluindo comércio exterior, jurídico, contábil e tributário. Confira, a seguir, as vagas de emprego disponíveis no país.

Thomson Reuters anuncia novas oportunidades de emprego no país

A Thomson Reuters foi fundada no Canadá e, atualmente, está presente em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Trabalhando com soluções e informações inteligentes, a empresa oferece seus serviços em diversos departamentos do mercado, incluindo comércio exterior, jurídico, contábil e tributário.

Há pouco tempo, novos cargos ficaram disponíveis dentro de suas unidades. Na lista de vagas, estão Analista de Inteligência de Mercado (SP) e Especialista de Controladorias (SP), exclusivas para PcD, e Assistente de Conteúdo (MG).

Além do salário compatível com o mercado, a empresa também investe em outros benefícios para os profissionais. Confira.

Home Office;







Aprendizado e Desenvolvimento;







Assistência ao Colaborador;







Carreiras Globais;







Flexibilidade;







Gympass;







Visibilidade do Trabalho.

Vale destacar que o Banco de Talentos da empresa para Pessoas com Deficiência também está recebendo currículos. Desse modo, é possível se candidatar para possíveis cargos que ficarem em aberto na corporação.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: CSN Mineração divulgou vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos

Como se candidatar

A Thomson Reuters divulga suas vagas de emprego através do seu portal de recrutamento, onde todas as informações referentes ao cargo podem ser vistas online.

Caso queira participar do processo seletivo, basta acessar o site 123empregos e enviar seus documentos profissionais para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.



Você também pode gostar: