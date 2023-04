Thomson Reuters Anuncia Ampliação de Vagas de Emprego em Todo o País

A Thomson Reuters, uma das principais empresas de informação e tecnologia do mundo, está oferecendo novas oportunidades de emprego em diversas áreas e regiões do Brasil. Com a pandemia, a empresa tem reforçado o seu compromisso com a contratação de novos talentos para fortalecer as suas equipes e continuar a oferecer serviços de qualidade aos seus clientes.

Thomson Reuters abre vagas de emprego pelo Brasil

A Thomson Reuters é conhecida por oferecer excelentes benefícios aos seus funcionários. Além de um salário competitivo, a empresa oferece plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio creche, entre outros. A empresa também tem um programa de desenvolvimento profissional, que ajuda os funcionários a crescerem em suas carreiras e a alcançarem os seus objetivos.

As vagas disponíveis na empresa são para diversas áreas, desde vendas e marketing até tecnologia e desenvolvimento de software. Algumas das oportunidades disponíveis incluem:

Gerente de Contas – São Paulo;







Desenvolvedor de Software – Rio de Janeiro;







Analista de Marketing Digital – Belo Horizonte;







Especialista em Suporte Técnico – Porto Alegre;







Analista de Dados – Brasília.

Veja também: Panasonic divulgou novas OPORTUNIDADES de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Thomson Reuters, é necessário acessar o site 123empregos e buscar pelas vagas disponíveis da empresa. O interessado pode enviar o seu currículo e uma carta de apresentação diretamente pelo site. É importante destacar as suas habilidades e experiências relevantes para a vaga que está se candidatando.

Uma das dicas fundamentais para se sair bem em uma entrevista de emprego é a preparação prévia. Antes da entrevista, é essencial pesquisar sobre a empresa, suas atividades, cultura e valores. Além disso, é importante revisar o seu currículo e destacar suas habilidades e experiências relevantes para a vaga.

Durante a entrevista, é fundamental demonstrar interesse e entusiasmo pela oportunidade e ser claro e objetivo nas respostas. Uma boa comunicação, postura profissional e simpatia também são características que podem fazer a diferença no processo seletivo.

Sobre a empresa

A Thomson Reuters é uma das principais empresas de informação e tecnologia do mundo, oferecendo soluções para clientes em mais de 100 países. A empresa tem como objetivo fornecer informações confiáveis e precisas para ajudar seus clientes a tomar decisões mais informadas em seus negócios. Com mais de 50.000 funcionários em todo o mundo, a Thomson Reuters está comprometida em contratar e desenvolver talentos para continuar a oferecer serviços de alta qualidade para seus clientes.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.



Você também pode gostar: