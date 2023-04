Tiffany Stratton exibe suas curvas matadoras em um maiô vermelho de cair o queixo

Tiffany Stratton está fazendo ondas noNXT cena desde sua estreia em dezembro de 2021. Suas habilidades no ringue são inegáveis, mas seu jogo nas redes sociais é igualmente impressionante.

O 23 anos a tendência da lutadora de usar um biquíni a ajudou a ganhar atenção fora do ringue.

Na sexta, Tiffany chamou a atenção de todos em um vermelho “relógio bae” maiô de uma peça. Mas isso não era apenas para mostrar. Tiffany tinha uma mensagem para enviar às outras mulheres em NXT. Ela não está lá para fazer amigos; ela está lá para se tornar uma campeã.

Tiffany é uma ex-ginasta com uma confiança impressionante, tornando-a uma das lutadoras mais confiantes do Lista do NXT. Sua confiança permitiu que ela se inserisse na conversa do título depois Roxanne Perez ganhou uma chance no campeonato.

O actual Campeã Feminina do NXT, Indi Hartwellteve a ideia de uma Triple Threat Match para acertar o título entre si, Péreze Stratton. A partida está marcada para 25 de abril e é um jogo de qualquer um.

Tiffany Stratton está a caminho de se tornar a próxima NXT Women’s Champion?

Se a confiança e um jogo de mídia social são alguma indicação, a Tiffany tem uma clara vantagem. Ela compartilhou vários snaps chamativos com a legenda “Apenas atualizando meu ‘este é o próximo Campeã feminina do NXT‘ imagem.” Companheiro lutador Nikkita Lyon rotulou as fotos como “relógio Bae”.

Resta saber quem levará a melhor no partida de ameaça tripla, Mas uma coisa é certa: Tiffany Stratton é uma estrela em formação e está a caminho de se tornar a próxima Campeã Feminina do NXT.