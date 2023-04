Tiger Woods e o inevitável declínio dos gênios dos anos 1970

Tiger Woods (74), Vijay Singh (75), Bernhard Langer (75) e Jose Maria Olazabal (77) não pôde fazer muito contra a quinta-feira, quando as condições climatéricas favoreceram os golfistas da nova geração.

As vítimas foram todos os jogadores cujo jogo já está sobrecarregado pela idade, incluindo o megastar bosquesque tem andado com uma claudicação perceptível na perna esquerda e que tem que inventar outra estratégia para conseguir fechar os buracos.

Nenhum dos nascidos antes de 1980 ocupa uma das 25 primeiras posições do torneio. Fred casais (63) e Phil Mickelson (52) estavam entre as três dezenas que terminaram abaixo do par no Augusta National.

bosques fez dois greens para três putts nos primeiros cinco buracos e isso já fez sua volta virar morro acima. Apesar de ter fechado com mais um bogey, os dois birdies consecutivos (15 e 16) deixaram-no com uma volta decente e com a esperança de que o mau tempo dê mais oportunidades a golfistas como ele, cujas prestações dependem maioritariamente das suas capacidades.

Os campeões do Masters têm idade média de 32,1 anos e bosques está muito além desta marca. Enquanto isso, depois Kevin Na e Will Zalatoris aposentados, restam mais estrangeiros (44) do que americanos (42) no torneio.