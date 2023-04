Tiger Woods passa por cirurgia no tornozelo para tratar de artrite pós-traumática

Tiger Woods anunciou que foi submetido a uma cirurgia na perna direita para tratar a artrite pós-traumática que sofre desde o acidente de carro de 2021 que o deixou com uma fratura do tálus, logo abaixo da articulação do tornozelo.

bosques entrou na sala de cirurgia em HSS Instituto de Medicina Esportiva em Cidade de Nova York sob as ordens de Dr. Martin O’Malleyque determinou que o procedimento de fusão subtular foi bem-sucedido e agora Tigre anseia por sua reabilitação.

Não há cronograma para o retorno de Tiger Woods ao campo de golfe

Tiger Woods pode ser visto lutando durante Os mestres algumas semanas atrás, com o melhor de todos os tempos optando por se aposentar e se retirar da competição depois que fortes chuvas e ventos suspenderam a terceira rodada do major.

Woods não divulgou um cronograma para seu retorno, mas esta cirurgia sugere que ele pretende jogar nos três campeonatos restantes restantes na temporada.