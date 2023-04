Tiger Woods se recusa a deixar Augusta

Tos tempos estão mudando em Augusta e até mesmo as câmeras de televisão e microfones agora estão se conectando com os jogadores. Houve um microfone ligado Rory McIlroyque perdeu o corte na quinta-feira e Justin Thomas, que diz levantar às 4h45, tomar café da manhã e ir ao fisioterapeuta, para dar ao telespectador um novo e interessante ângulo. Mas há algumas coisas que não mudam.

Apesar do frio, da chuva e das condições desagradáveis ​​que afetam todas as cicatrizes de seu corpo machucado, um frio que com 95% de umidade é insuportável para todos, Tiger Woods colocou em outro exercício de resistência no Masters que lhe permite igualar o recorde de mais cortes consecutivos (23).

Com sua aparente claudicação, Tiger Woods estava salvando paridades com mérito. Ele não é mais o jogador elástico que girava sobre o corpo a uma velocidade formidável a cada golpe. Suas vértebras estão fundidas. Agora ele tem que jogar com estratégia.

Sua primeira tacada no sábado foi para o par 3 Amen Corner. Um tiro exigente, sem espaço para erros. E ele acertou em 132 metros. “Meu caddie e eu sabíamos o número”, disse ele depois, embora o putt fosse um birdie.

Ele fez o par, mas psicologicamente foi uma boa largada para um cara que tem que estender o aquecimento mais do que ninguém por causa das contusões. Depois deu um grande putt de cinco metros no dia 15 (par 5) e fez birdie e apesar de ter terminado com dois bogeys, foi rendimento suficiente para desfrutar de mais um fim-de-semana onde sempre foi feliz.

“Sempre adorei jogar aqui e adoraria fazê-lo neste fim de semana”, disse ele antes de saber que isso iria acontecer.