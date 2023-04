Timberwolves em apuros: Rudy Gobert socando Kyle Anderson não é o único incidente

Tele Os Timberwolves de Minnesota conquistou a 8ª colocação com uma vitória sobre o New Orleans Pelicans no domingo, mas alguns incidentes ofuscaram a vitória, incluindo Rudy Gobert socando Kyle Anderson.

Gobert, 30, foi mandado direto para casa depois de socar seu companheiro de equipe e pode enfrentar mais ações disciplinares.

Rudy Gobert ataca companheiro de equipe

Anderson, 29, é conhecido como o líder mais vocal da equipe. Ele não retaliou quando Gobert o atingiu, mas parecia irritado.

Gobert conversou recentemente com o repórter do Timberwolves Chris Hine sobre como ele aprecia a liderança de Anderson, embora muitas vezes possa ser agressiva.

“Kyle quer vencer e às vezes é um pouco agressivo na maneira como ele fala, mas não levo para o lado pessoal”, disse Gobert. “Recebo isso de uma forma positiva porque vem de um lugar de querer que eu seja o melhor Rudy que posso ser e de querer que vençamos. “

Jaden McDaniels dá soco na parede

Timberwolves avançam Jaden McDaniels fraturou a mão depois de socar uma parede no túnel contra os Pelicans, aumentando os problemas de Minnesota.

McDaniels, 22, voltou ao banco com uma toalha sobre a mão direita. Não está claro o que fez o jovem jogador perder a calma, mas pode afetar sua equipe em um futuro próximo.

Gobert finalizou seu depoimento sobre Anderson dizendo que adora sua competitividade, a forma como joga e como faz os outros ao seu redor melhores.

Embora as brigas entre companheiros de equipe não sejam raras, nunca são abertas, então os torcedores do Timberwolves estão preocupados que seu time possa estar com problemas no torneio de play-in contra o Los Angeles Lakers na terça-feira.