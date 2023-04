Timothee Chalamet bate na câmera e quebra a peça durante as filmagens em Nova York

Timothée Chalamet pode querer pisar no freio um pouco mais cedo na próxima vez, batendo em uma câmera durante uma filmagem em um caso aparente de alguma falha de comunicação séria.

Kylie Jenner A nova vaia de Nova York estava em Nova York na quarta-feira gravando um comercial chamado “Vertigo” quando o acidente aconteceu. Você vê o ator descendo uma escada para ser saudado por dois outros atores quando a câmera dispara e colide com Chalamet.

Não está claro quem é o culpado pela pobre coreografia, mas você pode ver um pedaço da câmera quebrar no processo.

Felizmente, todos parecem manter a calma, Chalamet até ajuda a pegar a peça quebrada com um sorriso no rosto … nenhuma palavra sobre quem vai pagar a conta do equipamento quebrado.