Timothee Chalamet fica incógnito no Coachella em meio a rumores de namoro de Kylie Jenner

Timothée Chalamet tentou voar sob o radar no Coachella na sexta-feira em meio a rumores de que ele está namorando Kylie Jenner mas o ator não teve muita sorte como podem ver.

O TMZ obteve essas imagens de Chalamet usando óculos escuros com a cabeça enrolada em um grande pano no primeiro dia do festival de música em Indio, CA.