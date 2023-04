Tiroteio no Texas: atirador ainda está foragido depois de matar quatro adultos e uma criança em San Jacinto

TA polícia do Exas confirmou que o homem responsável por um tiroteio em Cleveland, condado de San Jacinto, ao norte de Houston, ainda está foragido. O tiroteio deixou quatro adultos e uma criança mortos.

Relatórios iniciais indicam que um homem matou cinco de seus vizinhos após uma discussão, quando eles reclamaram com ele por disparar uma arma semiautomática em um local próximo.

As vítimas seriam de origem hondurenha e entre elas estava um menino de oito anos, além de duas mulheres, cujos corpos jaziam em cima de duas crianças que conseguiram proteger dos tiros, segundo o xerife local. Greg Alcaparras.

Ele disse que as vítimas foram baleadas no pescoço e na cabeça. Supostamente, as vítimas pediram ao suposto assassino que parasse de atirar, pois ele estava bêbado e elas sentiram medo. Mas ele os ignorou, alegando que estava em casa e poderia fazer o que quisesse.

Os vizinhos voltaram para casa, o atirador “encheu a revista e desceu a garagem … entrou na casa das pessoas e começou a atirar”.

Dentro da casa estavam 10 pessoas. Os quatro adultos morreram no local e o menor morreu no hospital.

Quem foram as vítimas do tiroteio em San Jacinto?

As vítimas foram identificadas como: Daniel Enrique Lazooito anos de idade; Sônia Argentina Guzmán25 anos de idade; Diana Velásquez Alvarado21 anos de idade; Obdulia Molina Rivera31 anos, e José Jônatas Cáceres18 anos de idade.

Quem é o suspeito do tiroteio em San Jacinto?

Suspeito do crime é um mexicano de 38 anos, identificado como Francisco Oropezaque continua foragido e supostamente armado, embora já tenha sido encontrado o fuzil semiautomático AR-15 com o qual teria matado a família.

Foi iniciada uma operação com cães e drones, pois acredita-se que ele permaneça em uma mata próxima.

Segundo relatos, o perímetro de busca foi aumentado de cerca de 3.000 para 12.000 acres, depois que as autoridades pensaram que tinham encurralado o suspeito em uma área arborizada perto do local. No entanto, após intensa busca, encontraram o telefone abandonado. Além disso, os cães de busca perderam o rastro ao chegar a um rio.

O FBI já está envolvido na operação. Agente James Smith advertiu que o suspeito está “armado e perigoso”, pelo que pediu aos vizinhos que fiquem atentos, que avisem imediatamente as autoridades e não tentem detê-lo.

Vizinhos opinam sobre o tiroteio em San Jacinto

“É normal, nesse bairro eles estão sempre atirando, estão sempre chamando a polícia e nada se faz para isso”, mora. Verônica Pineda disse.

“Então, ouvi o tiroteio, mas pensei que fosse um dia normal. Nunca pensei que isso estivesse acontecendo.”