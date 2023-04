Tish Cyrus anuncia noivado com a estrela de ‘Prison Break’, Dominic Purcell

A mãe de Miley deu a notícia no domingo, levando ao IG uma foto dela e da estrela de “Prison Break” Dominic Purcell – especificamente, porém, uma foto de suas mãos entrelaçadas e seu dedo anelar em exibição … com uma pedra gigante sobre principal. Ela escreve: “Mil vezes …. SIM”

O casal está junto há o que parece menos de um ano neste momento – mas desde que se tornaram públicos em 2022 … eles estão no feed um do outro em fotos amorosas.

Este é o segundo casamento de Dominic. Ele estava anteriormente com um produtor Rebecca Williamson por 10 anos, e os ex compartilham 4 filhos juntos. Tish, é claro, foi casada anteriormente com Billy Ray Cyrus por quase 30 anos… antes deles entrou com pedido de divórcio quase um ano atrás.