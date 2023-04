Todd Chrisley fez grandes amigos na prisão, diz filha Lindsie

O Podcast do Chá do Sul

Lindsey Chrisley fez as revelações sobre seu pai em um novo episódio do ‘Southern Tea’ do PodcastOne e diz que Todd não apenas fica muito bem com cabelos mais longos e grisalhos … mas ela diz que o ânimo dele também está bom.

no trecho Pessoas obtido, LC acrescenta … “Ele está realmente apenas abraçando o processo lá e tirando o melhor proveito do processo lá com as pessoas que também estão lá cumprindo pena com ele.”