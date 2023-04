Tokens de fãs: segredos da Aston Martin revelados: Conheça Fernando Alonso no Grande Prêmio de Miami

Fórmula 1 os fãs estão ansiosos pelo retorno das corridas. O primeiro é o Azerbaijão daqui a pouco mais de uma semana, mas a Aston Martin já prepara uma experiência exclusiva para a próxima Grande Prêmio em Miami no dia 7 de maio, momento em que o Socios.com vai aproximar os sortudos de seus ídolos.

Experimente o Grande Prêmio como um fã da Aston Martin

A Flórida na primavera é o lugar perfeito para ir e ainda mais quando chegam os carros de Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos será a quinta corrida da temporada. É por isso Aston Martin decidiu convidar alguns torcedores para entrar em contato com o próprio time e seus protagonistas.

Entre eles estará Fernando Alonsoque mais uma vez emocionou muitos fãs do automobilismo graças ao seu magnífico início de 2023 com um triplo pódio no Bahrein, Arábia Saudita e Austrália.

Fernando Alonso, é possível conhecê-lo?

A experiência exclusiva oferecida aos entusiastas do automobilismo também inclui a chance de conhecer os próprios pilotos: Fernando Alonso e Lance Stroll. O espanhol é atualmente terceiro na classificação relativa, assim como seu companheiro de equipe Passeio de Lançaque chegou perto de um pódio na primeira e terceira rodadas do Campeonato Mundial.

Em suma, será o momento perfeito para uma oportunidade fotográfica em excelente companhia, bem como a experiência de visitar os boxes da Aston Martin e vivenciar de perto o trabalho de campo da equipe britânica. Uma experiência que normalmente só pode ser admirada na televisão.

O que são Tokens de fãs da Aston Martin ($AM)?

Aston Martin Fan Tokens ($AM) são ativos digitais gerenciados usando a tecnologia blockchain Chiliz. Eles são limitados em número e sua propriedade é registrada no blockchain por toda a vida. Com apenas um $AM você tem acesso a vantagens exclusivas e múltiplas regalias como torcedor da Aston Martin, como esta experiência com Fernando Alonso e Passeio de Lança‘vapor.

Por exemplo, votar nas decisões do clube ou acesso VIP a partidas ou eventos. Os Fan Tokens não têm data de validade e não requerem o pagamento de uma taxa de renovação anual. A posse de Tokens de fãs da Aston Martin ($AM) dá acesso a recompensas e prêmios.