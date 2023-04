Tokens de torcedor: Antoine Griezmann, quinto jogador decisivo da jornada

TO Jogador Decisivo do MARCA e do Socios.com, app que permite aos torcedores participar das decisões de seu time por meio de Tokens de Torcedor, já foi eleito pelos leitores nesta 29ª rodada da LaLiga Santander.

Antoine Griezmann conquista o prêmio de Jogador Decisivo da Jornada pela quinta vez nesta temporada e assume a liderança como o que mais vezes conquistou o prêmio. Foi o mais votado pelos utilizadores do MARCA numa votação em que não houve margem para dúvidas com mais de 50 por cento dos votos, muito atrás dos 15% do segundo classificado Nacho Fernandez. Um resultado que vem depois do atacante do Atleti ter marcado os gols da vitória contra o Almeria.

Griezmann, um pôquer ‘quase decisivo’

Após 29 jornadas, Antoine Griezmann tira proveito de Robert Lewandowski e Iago Aspas na luta pelo Jogador Decisivo do dia. O francês foi o primeiro a conquistá-la, com quatro dos prêmios vindo após a Copa do Mundo. Tudo numa classificação que continua com Fede Valverde, com dois jogadores decisivos. São os quatro jogadores os únicos a fazê-lo mais de uma vez.

Por outro lado, Atletico Madrid continua a somá-los e é colocado com nove. Uma classificação onde Real Madrid segue com seis jogadores como o Jogador Mais Decisivo da rodada. Atrás deles estão Barcelona e vigo celta com quatro e Real Betis com dois. Rayo Vallecano, Real Sociedad, Athletic Club e Villarreal são os outros clubes que fecham o ranking com um.

Participe e ganhe uma bola toda semana

A cada dia de jogo, MARCA.com ativará uma enquete em sua cobertura ao vivo de cada partida da LaLiga Santander para que os usuários registrados no site possam escolher quem consideram ter sido o jogador decisivo da partida.

Um vencedor surgirá de cada partida. Terminadas todas as partidas do dia, será lançada uma enquete na qual os leitores poderão escolher o Jogador Decisivo do dia entre os 10 vencedores das 10 partidas. O Socios.com sorteará semanalmente uma bola oficial da LaLiga entre os que participarem dessas votações. No final da temporada, os participantes da votação final para o Jogador Decisivo da temporada participarão do sorteio para entregar o prêmio fisicamente no MARCA Pichichi Awards Gala.