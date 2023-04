Tom Brady e seu futuro desconhecido apresentando comédia stand-up

EA empresa de entretenimento Dudesy lançou um vídeo criado por inteligência artificial (IA) que mostra o ex-jogador NFL estrela Tom Brady realizando comédia stand-up.

Depois de se aposentar do futebol americano, Brady assinou um contrato de 10 anos com a FOX Sports no valor de $ 375 milhões e espera-se que ele se junte à equipe de comentaristas da rede no futuro.

“Usando dados de entrevistas surpreendentes com Tom Brady e centenas de milhares de horas de cenas de comédia stand-up, simulei um especial de comédia stand-up de uma hora”, explica Dudesy.

O ex-zagueiro da NFL se divorciou da ex-esposa Gisele Bündchen em outubro, após 13 anos de casamento, Brady artificial não hesita em fazer piadas sobre futebol e namoro.

“Alguém nos aplicativos agora?” perguntou artificial Brady.

“Estou solteiro recentemente e pensando em transar com eles, mas eis o problema. Nunca estive neles, realmente não sei o que estou fazendo. Alguém me enviou uma mensagem no [the dating app] Bumble. Ela disse: ‘Você se parece com Tom Brady‘, e eu disse: ‘Eu sou Tom Brady‘, ela disse, ‘Prove’, então fui até a casa dela e soltei um pouco de ar de todas as suas bolas de futebol.”

Esta parte é uma clara referência ao chamado escândalo Deflategate, quando Brady supostamente pediu para as bolas de futebol serem esvaziadas antes no Patriotas da Nova Inglaterra‘ vitória contra o Indianapolis Colts durante o jogo do campeonato AFC de 2014.