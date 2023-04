Tom Brady é vítima de meme do filme ‘Barbie’ e tem resposta genial

Tom Brady entrou na febre dos filmes da Barbie, o ex-quarterback da NFL recebeu de Brady Brand uma imagem como se fosse um boneco participando do filme estrelado margot robbie e Ryan Gosling.

Esta terça-feira foi divulgado o novo trailer do filme da Barbie e de imediato viralizou nas redes sociais, mas não só houve uma antevisão como também apareceram cartazes do filme com o slogan: “Esta Barbie/Ken é” e seguido de uma descrição do personagem.

Marca Brady aderiu à tendência e divulgou uma imagem com o ex-zagueiro do New England Patriots. Na foto, Tom Brady pode ser visto sem camisa jogando uma bola de futebol, diz a descrição, “Este é Tom, está vivendo sua melhor vida na aposentadoria.”

Os usuários comentaram se incluía os sete anéis do Super Bowl que Tom ganhou, a resposta de @bradybrand foi: “+5 MVP Awards também!”

A publicação chegou a Tom Brady, que retuitou a imagem em tom de brincadeira e respondeu: “É uma figura de ação, não uma boneca”. acompanhado por um emoticon de rosto zangado.

Como criar sua própria imagem de filme da Barbie.

Os criadores do filme da Barbie não apenas lançaram o trailer, mas também um site onde qualquer um pode criar seu próprio personagem.

Visite o gerador de selfie da Barbie https://www.barbieselfie.ai/

Clique em ‘Iniciar’, que o levará a uma página onde você pode selecionar a opção de tirar uma foto ou fazer upload de uma imagem do seu dispositivo.

Depois de selecionar sua foto, o gerador remove o fundo e o coloca no modelo brilhante onde você pode reposicionar e ajustar a imagem para caber de acordo.”

Há também oito cores para escolher, onde você pode alterar a forma brilhante por trás de sua imagem.

Depois de se divertir personalizando sua selfie da Barbie, pressione ‘Continuar’ para baixar sua foto e compartilhá-la em suas redes sociais.