Tom Brady está procurando uma ‘garota normal’ enquanto desiste de sua tentativa de reconquistar Gisele

Tom Bradya vida amorosa de tem sido um tema de ampla discussão ultimamente, já que muitos apostam em quem será seu próximo amante.

O NFL superstar supostamente jogou a toalha depois que suas esperanças de reconciliação com sua ex-esposa Gisele Bündchen aparentemente falharam miseravelmente.

Brady está agora em busca de uma ‘garota normal’ em vez de um parceiro jovem e provocador.

Uma fonte próxima à agência de notícias RadarOnline.com revelou que “Tom está procurando uma garota normal com quem possa se estabelecer”.

“Ele sabe que há muitas estrelas jovens e gostosas fazendo fila para uma chance de se juntar ao seu time, mas ele está sendo cauteloso”, acrescentaram.

Brady prefere uma ‘garota normal’ em vez de ‘jovens estrelas’ em sua busca por um novo parceiro

O futuro membro do Hall da Fama tem ajustado seus parâmetros de namoro ao iniciar sua carreira pós-futebol.

ex-esposa de Brady, Gisele Bündchenfoi fotografado recentemente se aproximando do instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, 34, e do bilionário companheiro de pesca de Touchdown Tom, Jeffrey Soffer, 55.

Em referência às recentes atividades românticas de Gisele, uma fonte contou: “Tom está cansado de levar no queixo de Gisele. Ele acha que é a vez dele agora”, comentaram.

Brady também tem mostrado sua disponibilidade romântica ao ser visto flexionando os músculos na praia enquanto relaxa com amigos e ex-companheiros de equipe do New England Patriots Julian Edelman, Rob Gronkowski e Danny Amendola.

“Você pode considerar isso um anúncio pessoal”, comentou uma fonte. “Ele quer que as mulheres lá fora saibam que ele ainda é uma propriedade quente.”

Apesar dos melhores esforços de Brady, Bundchen dispensou a lenda da NFL e agora está tentando voltar a montar para encontrar seu novo parceiro.

“Tom não quer ser queimado por outra supermodelo“, disse a fonte.

“Ele está apenas procurando por alguém normal para aproveitar a vida fora dos holofotes”, concluíram.

A aposentadoria de Brady do futebol profissional permitiu que ele perseguisse seu desejo de entrar na cena cinematográfica de Hollywood.