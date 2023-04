Tom Brady: Fontes afirmam que ele terminou com modelos após o divórcio de Gisele Bündchen

de Tom Bradya busca pelo amor continua, e desta vez ele tem um novo conjunto de requisitos. Depois de terminar seu casamento com Gisele Bündchen e se aposentar do NFLo lendário quarterback está procurando uma mulher “conservadora e tradicional” como sua próxima paixão.

De acordo com insiders perto de Brady, o atleta está farto de modelos e quer alguém com uma carreira discreta. Esta decisão aparentemente decorre de um desejo de umanular quaisquer emaranhados potenciais com as conexões da indústria de modelagem de sua ex-esposa.

Divórcio amigável de Tom Brady e Gisele Bündchen

O divórcio entre Brady e Bündchen foi finalizado no mesmo dia em que foi arquivado, tornando os dois oficialmente solteiros. Relatórios sugerem que sua separação foi devido em parte a O compromisso de Brady com o futebolque supostamente causou atrito em seu casamento.

No entanto, em um anúncio de mídia social, Bündchen deixou claro que seus filhos continuam sendo sua principal prioridadedizendo: “Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, a quem amo de todo o coração.”

Brady, por sua vez, tem se concentrado em dar o seu melhor dentro e fora do campo enquanto se adapta ao seu novas circunstâncias pessoais. Quanto à sua vida amorosa, resta saber quem vai chamar a atenção deste atleta de alto nível.