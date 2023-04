Tom Brady imita Gisele Bündchen e mostra felicidade de solteiro: “Grato por ter uma vida tão incrível”

Tom Brady parece estar curtindo a vida após sua separação com Gisele Bündchen. Um dos casais mais famosos do mundo pôs fim ao relacionamento em outubro de 2022, que veio logo depois que Brady deu uma reviravolta em sua decisão de aposentadoria e fez um retorno sensacional à NFL. Desta vez, porém, é justo dizer que não saiu como planejado.

Apesar de alguns meses tórridos, o ex-zagueiro parece estar curtindo a vida. Na quarta-feira, Brady postou um vídeo em sua conta no Twitter no qual expressou sua gratidão e felicidade.

“Grato por ter a chance de comemorar uma vida tão incrível dentro e fora do campo com amigos e familiares. Mais grato ainda por passar 30 minutos de futebol de praia sem lesões graves”, foi a legenda escolhida por Brady para seu vídeo que envolveu a mashup de alguns de seus momentos mais felizes dos últimos tempos.

Clipes das tardes no campo de golfe com amigos, partidas de futebol de praia e festas de barco foram todos incluídos no vídeo.

Brady ecoou o sentimento em um post na segunda-feira por sua ex Gisele Bündchen em que ela também expressou seu apreço e contentamento pela vida. “Todos nós temos nosso quinhão de provações. Cada risada, cada queda, cada experiência, o bom e o ruim, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer”, escreveu ela. A postagem foi acompanhada de um vídeo da modelo andando de bicicleta com um grande sorriso no rosto.

Os dois parecem estar curtindo essas novas fases de suas vidas e parecem ter uma forma muito parecida de expressar esse sentimento.