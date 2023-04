Tom Brady reage ao lucrativo contrato de Lamar Jackson com os Ravens

Tom Brady anunciou sua aposentadoria há alguns meses, mas continua de olho em todos os movimentos que estão ocorrendo no NFL para a próxima temporada. Será um ano estranho para ele, pois não será um dos protagonistas nem poderá lutar por mais um anel do Super Bowl. Em vez disso, ele poderá assistir como espectador e fã de um esporte pelo qual é apaixonado.

O corvos‘ extensão de Lamar JacksonA contratação do jogador surpreendeu, primeiro porque o jogador chegou a pedir para mudar de time em busca de outros desafios. E em segundo lugar porque abriu outro debate sobre se é merecido ou não, dado que, por exemplo, ele receberá mais do que o atual Campeão do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Ele é considerado por muitos o melhor zagueiro da atualidade.

Quanto Lamar Jackson receberá dos Ravens?

Jackson conseguiu negociar um contrato de cinco anos e $ 260 milhões para se tornar o jogador mais bem pago da história da NFL. Ele passou Jalen dóique havia fechado outro contrato de cinco anos e US$ 255 milhões com o Philadelphia Eagles alguns dias antes.

Todos esses desenvolvimentos levaram Tom Brady para levar para a mídia social para reagir à conquista de Lamar. “Parabéns. Grandes coisas pela frente”, escreveu ele, mencionando Jackson.

É um gesto pelo qual muitos de seus fãs o agradeceram ao responder ao seu tweet. Alguns até aproveitaram para pedir que ele pensasse no futuro e o encorajassem a se tornar treinador, a exemplo dos Patriots, onde passou seus melhores anos como profissional.