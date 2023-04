Tom Brady tenta os fãs dos Dolphins com uma não resposta: ‘Eu tenho amigos em Miami’

Miami Dolphins os fãs devem desviar o olhar se não quiserem ficar muito animados por possivelmente conseguir Tom Brady para jogar por eles em uma temporada final. Lembre-se de que Brady não precisa começar seu novo show na Fox Sports até o outono de 2024, o que o deixa com a chance de possivelmente jogar pelo último ano no time de sua escolha. Rob Gronkowski foi flagrado comentando o último vídeo de Brady no Instagram, onde ele mostra sua vida após a aposentadoria com seus amigos e familiares. Mas uma recente declaração pública do CABRA ele mesmo está deixando todos em frenesi, Tom pode realmente enganar todo mundo pela segunda vez e sair da aposentadoria pela segunda vez em menos de um ano. Mas o que exatamente aconteceu? Temos todos os detalhes.

Durante um evento público em Miami que foi organizado por conhecido fundador Brendan KaminskyBrady foi questionado à queima-roupa se havia uma chance de ele jogar pelo golfinhos. Tirar essa dúvida com um simples não teria sido fácil, mas Brady adora fazer todos os seus fãs sofrerem com esse assunto. Isso é exatamente o que ele disse quando questionado sobre isso: “Eu tenho alguns amigos no golfinhos que eu realmente gosto. Eu não diria que necessariamente torço por eles o tempo todo, mas torço para que meus amigos se saiam bem e vários deles jogam por Miami.” Isso deixou a porta completamente aberta para interpretações, especialmente porque ele não disse não.

Tom Brady realmente vai se aposentar novamente?

Até onde sabemos, Tom Brady não planeja se aposentar pela segunda vez, mas essa resposta deixa espaço para as pessoas inventarem suas teorias malucas. O lendário quarterback ainda não disse nada sobre essa troca que teve no evento público. Estamos todos esperando que ele saia e fale sobre o que acabou de dizer, ou pelo menos esclareça. Por ora, vamos deixar uma grande interrogação sobre o possível segundo retorno de Tom Brady aos NFL. Vamos manter as esperanças até que não haja mais nada pelo que lutar, Brady também pode estar brincando com nossos sentimentos. Deixar cair esta não-resposta indica Tom Brady pode estar pelo menos considerando outro retorno, certo?