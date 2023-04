Tom Sandoval está apaixonado por Raquel Leviss, diz Tom Schwartz

por Tom Sandoval caso de com Raquel Leviss mudou-se para a categoria “amor” … pelo menos, de acordo com seu amigo e parceiro de negócios Tom Schwartz que está derramando uma tonelada de chá sobre o Scandoval.

Schwartz finalmente se abriu sobre o drama confuso do relacionamento na noite de quarta-feira no “Watch What Happens Live” … andaimes Andy Cohen ele sabia que os 2 ficaram juntos em agosto, mas achou que era uma coisa única.