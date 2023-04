Tom Sandoval fala sobre ‘Scandoval’, permite que Howie Mandel raspe o bigode

Reproduzir conteúdo de vídeo



por Tom Sandoval está se abrindo sobre seu caso com Raquel Leviss em uma entrevista um pouco desequilibrada com Howie Mandel – um onde ele, aparentemente, decidiu na hora remover seu bigode característico.

A estrela de “Vanderpump Rules” falou sobre o ‘Scandoval’ no episódio de terça-feira do podcast “Howie Mandel Does Stuff” … alegando que está aprendendo muito com a experiência de trapaceando é sua namorada de longa data Ariana Madix.

Ele disse que não havia “nenhuma emoção” para ele, apenas um passeio cheio de ansiedade. Tom também revelou que a primeira vez que beijou Raquel foi antes dela beijar seu parceiro de negócios, Tom Schwartz … e afirma que cancelou as coisas com Ariana no Dia dos Namorados.

Tom continua reclamando de ser tão reconhecível, que é quando Howie se oferece para se livrar do bigode. Não estamos dizendo que foi planejado, mas, por algum motivo, Tom tinha todas as ferramentas para fazê-lo.

É aqui que fica um pouco estranho – o momento de vulnerabilidade de Tom se transforma em um corte DIY … mudando de navalha para tesoura, depois para uma navalha diferente antes de seu lábio superior ficar nu.

08/04/23 Instagram / @houseofloren

Conforme informamos, Tom estava balançar para fora Sexta-feira com sua banda The Most Extras – foi a estreia de seu ‘rosto sem bigode’.