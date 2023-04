Tom Sandoval se apresenta com banda em meio a escândalo de trapaça

por Tom Sandoval está saindo do Scandoval – e ele está fazendo isso voltando ao palco e cantando com todo o coração.

A estrela do reality ‘Vanderpump’ ficou sob os holofotes neste fim de semana com sua banda, The Most Extras, para 2 shows ao vivo onde os caras aparentemente tocaram para casas lotadas. No sábado, Tom se apresentou em um local chamado Canyon em Montclair, CA … perto de Pomona.