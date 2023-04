Toni Braxton diz que a tristeza pela morte da irmã a fez ignorar o bloqueio da artéria

Toni Braxton quer compartilhar a história de sua sobrevivente depois de passar recentemente por uma cirurgia salva-vidas para desbloquear uma artéria principal do coração… porque ela aprendeu lições importantes sobre como cuidar de seu corpo.

TMZ Hip-Hop pegou a lenda do R&B na quarta-feira em Nova York … e ela estava simplesmente grata por estar fora de casa após o procedimento em setembro passado. Ela revelou recentemente que os médicos encontraram um bloqueio de 80% em sua artéria coronária principal, o que poderia ter levado a um ataque cardíaco fatal.

Toni nos diz que não pode fazer turnês ou cantar como gostaria no momento, mas aos poucos está se reencontrando com o estúdio e promete que estará de volta com força total para seus próximos shows ao vivo.