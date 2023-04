Toni Kroos ficará no Real Madrid até 30 de junho de 2024

Toni Kroos estenderá seu contrato com Real Madrid até ao final da época 2023/24. O meio-campista alemão ingressou no Los Blancos em 2014, o que significa que completará uma década no clube.

Há um ano, o clube ofereceu Kroos a opção de renovar seu contrato até 2024. No entanto, Kroos recusou a oferta porque queria ter certeza de que ainda estaria em forma para entregar por mais um ano.

Kroos não tem mais dúvidas e já contou Real Madriddiretores de que ele quer continuar gostando de jogar para Real Madrid.

Como MARCA relatou na época, Kroos estava contemplando apenas duas opções. Ele estenderia seu contrato ou anunciaria sua aposentadoria do futebol.

Kroos tornou-se um Real Madrid lenda, algo que ganhou com seu comportamento ao longo dos anos. Ele é um jogador de futebol comprometido que executa sua profissão com perfeição.

O treinador é o seu grande aliado

Carlos Ancelotti considera Kroos um jogador que pode fazer a diferença e que é capaz de competir em um ambiente futebolístico cada vez mais físico devido ao seu talento e inteligência.

Kroos chegou ao clube após a conquista da Copa do Mundo no Brasil e disputou 405 partidas oficiais pelos blancos. Ele ganhou tudo em Real Madrid exceto pelo troféu da Copa del Rey, que ele terá a chance de levantar se seu time vencer saúde na final em 6 de maio.