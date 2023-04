Torneio Masters de 2023: Quem são os 10 principais candidatos a vencer o Masters em Augusta?

A veja em cápsula os 10 principais candidatos ao Masters, que será de 6 a 9 de abril no Augusta National Golf Club (listados na ordem de chegada prevista):

JON RAHM

Idade: 28.

País: Espanha.

Ranking mundial: 3.

vitórias mundiais: 19.

Majors: US Open (2021).

Melhor resultado de Masters: 4º.

Momento Masters: Abrindo com 75 em 2018 e ainda se dando a chance de vencer no domingo até cair na água no 15º buraco.

Backspin: Rahm já venceu três vezes no PGA Tour este ano e voltou brevemente ao primeiro lugar do mundo. Mesmo que seu melhor resultado seja o quarto lugar, ele tem o dom de seguir o caminho de seu herói, Seve Ballesteros.

JORDAN SPIETH

Idade: 29.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 16.

vitórias mundiais: 16.

Majors: Masters (2015), US Open (2015), British Open (2017).

Melhor finalização no Masters: Ganhou.

Momento de mestre: indo de ponta a ponta em 2015 para uma vitória de quatro tacadas sobre Phil Mickelson e Justin Rose.

Backspin: Spieth voltou a jogar bem, só não ganhando com a regularidade de antes. Mas ele teve problemas em Bay Hill e em Innisbrook, e Augusta National traz o seu melhor. Uma vitória e quatro primeiros 3s fazem dele um favorito quase todos os anos.

SCOTTIE SCHEFFLER

Scottie Scheffler sorri no primeiro tee enquanto espera para rebater durante a primeira rodada do Dell Technologies Match Play.LAPRESSE

Idade: 26.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 1.

vitórias mundiais: 6.

Majors: Mestrado (2022).

Melhor finalização no Masters: Ganhou.

Momento Masters: Four-putting o 18º green e ainda vencendo por três.

Backspin: Scheffler estava em um dos aquecedores de todos os tempos no ano passado, quando encerrou com uma vitória dominante no Masters. Acontece que não foi uma maré de sorte. Ele venceu novamente em Phoenix e no The Players Championship. Ele agora tenta se tornar o quarto jogador a vencer o Masters consecutivo.

RORY MCILROY

Idade: 33.

País: Irlanda do Norte.

Ranking mundial: 2.

vitórias mundiais: 32.

Majors: US Open (2011), PGA Championship (2012, 2014), British Open (2014).

Melhor resultado no Masters: vice-campeão em 2022.

Momento Masters: Perder uma vantagem de quatro tacadas com 80 na rodada final de 2011.

Backspin: McIlroy está em seu nono ano sem um major e esta é a nona vez no Augusta National sabendo que uma jaqueta verde é tudo o que o impede de um Grand Slam de carreira. Sua forma é boa. Sua voz chamou a atenção na batalha legal contra o LIV Golf. Seu taco fará a diferença.

MAX HOMA

Idade: 32.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 6.

vitórias mundiais: 6.

Maiores: Nenhum.

Melhor finalização de Masters: T48.

Momento de mestre: fazendo o corte no ano passado pela primeira vez em três tentativas.

Backspin: Homa é bom em mídia social sem tentar. Ele é bom no golfe, tentando muito. Sua popularidade pode ofuscar o fato de que ele emergiu como um dos melhores jogadores de golfe, que deveria ser considerado um candidato a qualquer torneio importante.

CAMERON SMITH

Idade: 29.

País: Austrália.

Ranking mundial: 5.

vitórias mundiais: 10.

Majors: British Open (2022).

Melhor resultado no Masters: vice-campeão em 2020.

Momento Masters: Desafiando no domingo duas vezes nos últimos três anos contra Dustin Johnson e Scottie Scheffler.

Backspin: Ele era bom no Masters antes de ganhar um major, e o British Open no ano passado foi seu momento culminante. A questão é como sua mudança para o LIV Golf e um cronograma limitado o deixarão pronto. O jogo curto é confiável. O jogo longo é a chave.

PATRICK CANTLAY

Idade: 31.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 4.

vitórias mundiais: 8.

Maiores: Nenhum.

Melhor resultado no Masters: empate em 9º lugar em 2019.

Momento Masters: Uma águia no buraco 15 para empatar na liderança e, em seguida, com dois bogeys.

Backspin: Apesar de não ter nenhuma fraqueza perceptível em seu jogo, os majors estão começando a se tornar um ponto de interrogação. Exceto em 2019, quando estava empatado na liderança no final, ele não esteve em disputa séria na hora final de um major. Isso vai mudar em algum momento.

HIDEKI MATSUYAMA

Idade: 31.

País: Japão.

Ranking mundial: 21.

vitórias mundiais: 17.

Majors: Mestrado (2021).

Melhor finalização no Masters: Ganhou.

Momento Masters: Tornando-se o primeiro japonês a vencer um major.

Backspin: Logo quando estava começando a mostrar um pouco de forma, Matsuyama desistiu do Match Play por precaução devido a rigidez no pescoço, um problema recorrente. Ele já passou 15 meses desde sua última vitória. Ele estava há três anos sem vencer quando venceu o Masters.

TIGER WOODS

Idade: 47.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 994.

vitórias mundiais: 93.

Majors: Masters (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), US Open (2000, 2002, 2008), British Open (2000, 2005, 2006), PGA Championship (1999, 2000, 2006, 2007).

Melhor finalização do Masters: Cinco jaquetas verdes.

Momento de mestre: Vencer em 2019 depois de passar por quatro cirurgias nas costas.

Backspin: Woods jogou quatro vezes desde que machucou gravemente a perna direita em um acidente de carro em fevereiro de 2021. Ele perdeu o corte apenas uma vez (British Open), o que é notável. Esta será apenas sua terceira competição de elite desde julho. Ele nunca perdeu o corte como profissional no Masters.

PATRICK REED

Idade: 32.

País: Estados Unidos.

Ranking mundial: 70.

vitórias mundiais: 9.

Cursos: Mestrado (2018).

Melhor finalização no Masters: Ganhou.

Momento Masters: Jogando no grupo final com Rory McIlroy e vencendo seu primeiro major.

Backspin: Em qualquer outro Masters, Reed pode não ser uma consideração com base em sua forma. Coloque-o sob os holofotes cercado de controvérsias e ele terá uma longa história de prosperidade. Ele está entre as figuras mais polarizadoras do golfe. E ele joga o seu melhor dessa maneira.