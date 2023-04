Torneio Play-In da NBA de 2023: equipes finais, cronograma e como assistir

Tele NBA introduziu o torneio de entrada na temporada 2020-21. As reações desde então foram um tanto confusas, mas principalmente positivas entre os fãs. Permitir que mais duas equipes tenham esperanças nos playoffs, juntamente com algumas eliminações em um jogo, certamente foi uma adição emocionante ao final da temporada regular.

O que foi uma adição experimental à NBA tornou-se um formato fixo nesta temporada. Aqui está como a competição funcionará e como será o torneio Play-In para as Conferências Oeste e Leste da NBA.

Horário do torneio NBA Play-In temporada 2022-23

CONFERÊNCIA LESTE

Atlanta Hawks no calor de Miami : Terça-feira, 11 de abril: 19h30 ET – TNT

no : Terça-feira, 11 de abril: 19h30 ET – TNT búfalos de Chicago no Toronto Raptors : Quarta-feira, 12 de abril: 19:00 ET – ESPN

no : Quarta-feira, 12 de abril: 19:00 ET – ESPN CONFERÊNCIA OESTE

Os Timberwolves de Minnesota no Los Angeles Lakers : Terça-feira, 11 de abril, 22:00 ET – TNT

no : Terça-feira, 11 de abril, 22:00 ET – TNT Trovão de Oklahoma no New Orleans Pelicans: Quarta-feira, 12 de abril, 21h30 ET – ESPN

NBA PLAY-IN JOGOS 5 e 6

FINAL 1: Vencedor do jogo 3 e perdedor do jogo 1, 19h30 ET – TNT

FINAL 2: Vencedor do jogo 4 e perdedor do jogo 2, 21h30 ET – ESPN

Como funciona o Torneio Play-In da NBA?

Visão geral do formato de chave do torneio Play-In da NBA, que se aplica à temporada 2022-23.

Este torneio NBA Play-In consiste em quatro Conferência Leste equipes e quatro Conferência Oeste franquias que não conseguiram garantir vagas diretas nos playoffs.

Apenas as seis melhores equipes por conferência agora garantem uma vaga nos playoffs da NBA no final da temporada regular. As equipes que terminaram com as sementes de 7 a 10 têm suas esperanças nos playoffs completamente em jogo.

O Torneio de entrada tem três jogos em cada conferência para um total de seis jogos. Em ambas as conferências, os times perdedores em 11 de abril receberão os times vencedores a partir de 12 de abril. O time vencedor deste jogo será o oitavo seed nos Playoffs da NBA para sua conferência. A temporada do time perdedor terminará.