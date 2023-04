Trabalhador Receberá R$ 1.300 Extra a Partir de Maio com Saque Aprovado: Surpresa Hoje!

O Governo Federal fez um anúncio recentemente, no qual confirmou o pagamento de um benefício extra de R$1.300 do PIS/Pasep para o trabalhador brasileiro com carteira assinada. A princípio, estima-se que os depósitos serão feitos a partir do mês de maio deste ano, disponibilizados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Banco do Brasil (BB).

Vale ressaltar que o saque de R$1.300 é feito anualmente. É uma resolução do Governo ligado ao benefício do PIS/Pasep. Em síntese, ele é um abono salarial pago aos trabalhadores da iniciativa privada, no caso do Programa de Integração Social (PIS), ou a funcionários públicos, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Analogamente, quem recebe o PIS terá o depósito do benefício em sua conta da Caixa Econômica Federal. O trabalhador que recebe o Pasep, terá o dinheiro depositado em sua conta no Banco do Brasil. Para receber o abono salarial deste ano, o profissional deve ter exercido suas atividades profissionais no ano base de 2022.

Para ter direito a receber o abono salarial do PIS/Pasep deste ano, o trabalhador deve ainda observar algumas regras para se tornar elegível. Aliás, deve-se observar que estes critérios não foram alterados nos últimos anos, portanto, é imprescindível que o profissional os conheça, para garantir o seu direito ao benefício instituído pelo Governo Federal.

Regras para receber o abono do PIS/Pasep

O trabalhador da iniciativa privada ou o funcionário público, para receber o abono salarial de R$1.300, deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos. Dessa forma, ele também deve ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias, que podem ser ou não consecutivos, no ano base de 2022.

Além disso, o profissional, da iniciativa privada ou servidor público, precisa ter recebido pelos serviços prestados, Às empresas ou órgãos públicos, até dois salários mínimos, ou seja, R$2.604, no total. O trabalhador deve ainda ter seus dados e informações trabalhistas atualizados e bem informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O abono salarial do PIS/Pasep não é liberado se o trabalhador não tiver pelo menos cinco anos de carteira assinada, consecutivos ou não. É preciso observar esta questão, já que muitos profissionais acreditam que têm direito ao benefício apenas por terem exercido as suas atividades no ano de referência estipulado pelo governo.

Desse modo, o padrão de inscrição do PIS/Pasep também é de cinco anos. Isso quer dizer que o trabalhador terá direito ao abono salarial somente se cumprir com este requisito, mesmo se ele estiver de acordo com as outras exigências do Governo Federal. Ele deve ficar atento ao cronograma de pagamento deste ano abaixo:

Cronograma

1 mês trabalhado – R$ 109,00;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 326,00;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 543,00;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 760,00;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 977,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.194,00;

12 meses trabalhados – R$ 1.320,00.

Veja a seguir o calendário de pagamento do abono salarial de R$1.300 do PIS/Pasep ano base 2022 para o trabalhador:

Calendário

PIS



Janeiro – 15 de fevereiro;

Fevereiro – 15 de fevereiro;

Março – 15 de março;

Abril – 15 de março;

Maio – 17 de abril;

Junho – 17 de abril;

Julho – 15 de maio;

Agosto – 15 de maio;

Setembro – 15 de junho;

Outubro – 15 de junho;

Novembro – 17 de julho;

Dezembro – 17 de julho.

Pasep

Final da inscrição 0 – 15 de fevereiro;

Final da inscrição 1 – 15 de março;

Final da inscrição 2 – 17 de abril;

Final da inscrição 3 – 17 de abril;

Final da inscrição 4 – 15 de maio;

Final da inscrição 5 – 15 de maio;

Final da inscrição 6 – 15 de junho;

Final da inscrição 7 – 15 de junho;

Final da inscrição 8 – 17 de julho;

Pagamento do PIS/Pasep

Decerto, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep deste ano, contempla aos trabalhadores brasileiros a quantia de R$1.300. Em suma, é uma ótima oportunidade de se garantir um dinheiro a mais para a quitação de dívidas e débitos em atraso, fazer uam série de investimentos, viajar com a família, ou ainda, garantir recursos para uma eventual emergência.

Em conclusão, o trabalhador brasileiro deve buscar se informar para ver se tem realmente direito ao benefício do abono salarial do Governo Federal. Se estiver de acordo com as regras estabelecidas, e ser elegível, ele terá os valores depositados em sua conta na instituição financeira, podendo movimentar os recursos garantidos da forma que for mais conveniente.