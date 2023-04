Trabalhadores de 2021 Recebem Surpresa Hoje (25/04)!

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício pago anualmente aos trabalhadores brasileiros que atendem a determinados requisitos. Contudo, como saber se tenho direito ao PIS?

À priori, para receber o valor, é necessário ter cadastro no programa há pelo menos cinco anos. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que outro requisito básico para receber neste ano de 2023, é ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2021.

O que é o PIS?

O PIS é um programa do Governo Federal criado em 1970 visando integrar o trabalhador na vida e no desenvolvimento das empresas. Ele é administrado pela Caixa Econômica Federal e consiste no pagamento anual de um abono salarial para os trabalhadores que preenchem os requisitos exigidos.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Para ter direito ao PIS, como citamos acima, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos ;

; Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior ao pagamento;

Ter recebido remuneração média de até dois salários-mínimos por mês durante o período trabalhado.

Além disso, é necessário que a empresa onde você trabalhou tenha informado corretamente seus dados no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS). Caso contrário, você não poderá receber o PIS mesmo que cumpra os demais requisitos.

Como consultar o PIS?

A consulta ao PIS pode ser feita de diversas maneiras. A mais simples é acessando o site da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, deve-se informar o número do seu NIS (Número de Identificação Social) ou CPF e a senha cadastrada. Também é possível fazer a consulta pelo telefone, ligando para o número 0800 726 0207, ou ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo simplificado

Acesse o site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou baixe o aplicativo CAIXA Trabalhador disponível para Android e iOS;

Clique na opção “Consultar Pagamentos”;

Digite o número do seu NIS ( PIS/PASEP ) e a senha da internet;

Caso não tenha senha, clique em “Cadastrar Senha”;

Confirme as informações cadastrais e clique em “Cadastrar Senha”;

Após o cadastro da senha, volte à tela de “Consultar Pagamentos”;

Confirme os dados e clique em “Consultar”;

Na página seguinte, serão exibidas todas as informações referentes a seus pagamentos, inclusive o calendário do PIS 2023;

O que é o NIS?

O NIS é um número de identificação social criado pelo governo federal para unificar a base de dados dos programas sociais. Ele substituiu o antigo PIS/PASEP e é usado para identificar os beneficiários do Bolsa Família, do seguro-desemprego, do abono salarial e de outros programas sociais.



Passo a passo para consultar o NIS

Acesse o site do Cadastro Único do Governo Federal:

Clique em “Não tenho cadastro” e preencha os dados solicitados para a criação do cadastro;

Após a criação do cadastro, faça login na plataforma;

Na página inicial, clique em “Consultar NIS”;

Informe seus dados pessoais e aguarde a resposta.

Como receber o PIS?

O pagamento do PIS é anual e segue um calendário definido pela Caixa Econômica Federal segundo o mês de nascimento do trabalhador. Para receber o PIS, é necessário ter uma conta na Caixa Econômica Federal, seja conta-corrente ou conta poupança. Caso você não tenha uma conta na Caixa, é possível abrir uma conta poupança simplificada diretamente nas agências do banco.

O valor do PIS é de um salário-mínimo, que atualmente está em R$ 1.302,00. Para saber exatamente quanto você tem direito a receber, é necessário consultar o seu extrato do PIS na Caixa Econômica Federal.

Calendário do PIS 2023

Janeiro – 15 de fevereiro;

Fevereiro – 15 de fevereiro;

Março – 15 de março;

Abril – 15 de março;

Maio – 17 de abril;

Junho – 17 de abril;

Julho – 15 de maio;

Agosto – 15 de maio;

Setembro – 15 de junho;

Outubro – 15 de junho;

Novembro – 17 de julho;

Dezembro – 17 de julho.

Calendário PASEP 2023

0 – 15 de fevereiro;

1 – 15 de março;

2 – 17 de abril;

3 – 17 de abril;

4 – 15 de maio;

5 – 15 de maio;

6 – 15 de junho;

7 – 15 de junho;

8 – 17 de julho;

9 – 17 de julho.