Tradição sobre Cinderela: UConn Huskies vence o 5º torneio da NCAA

UConn é o novo rei do basquete universitário masculino da NCAA depois de derrotar o Astecas do estado de San Diego76-59 para acabar com Loucura de março 2023. A Universidade de Connecticut consolida-se como o melhor programa de basquete do último quarto de século e a quarta escola mais vitoriosa de todos os tempos (empatada com Duke e Indiana, com 5).

72.423 fãs reunidos no Houston’s Estádio NRG para assistir os Huskies se coroarem como Campeões da NCAA. Apresentando o melhor jogo do pivô Adama Sanogo, que terminou com um double-double (17 pontos, 10 rebotes) e fez história como o quarto jogador na história a entrar no jogo com média de 20+ PPG e arremessos de 65% ou mais de o campo. Cimentando seu legado ao lado de Hakeem Olajuwon (1984), Christian Laettner (1991) e Corliss Williamson (1994).

Jordan Hawkins esta noite na vitória do UConn National Championship sobre o San Diego State @golive23 16 PTS 4 REB 1 STL 1 BLK 5-9 FG 2-4 3PT 4-4 FT #NBADraft x #Loucura de marçopic.twitter.com/nFYDgv9zyD ? Sem tetos (@NoCeilingsNBA) 4 de abril de 2023

Menções honrosas incluem UConn guarda Triste Newton (19 pontos, 10 rebotes e 4 assistências), e Jordan Hawkins, que somou 16 pontos. Para tornar as coisas ainda mais doces, os jovens campeões jogaram diante dos grandes nomes da UConn Ray Allen, Emeka Okafor e Charlie Villanuevaque todos assistiram e comemoraram das arquibancadas.

