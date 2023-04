Trae Young é superestimado? Uma enquete anônima revela

Trae Young acredita-se ser superestimado de acordo com alguns colegas NBA jogadores pela segunda temporada consecutiva, Sam Amick, do Athletic e Josh Robbinsconduziu uma enquete anônima com 54 NBA jogadores, com Atlanta Hawks estrela estando no olho crítico desta vez.

Young recebeu 14,8% dos votos e é o jogador, dos 17 listados, que recebeu mais votos, atrás da categoria “outro” que recebeu 31,5% dos votos.

O jogador do Hawks recebeu oito votos, sendo que nenhum outro jogador recebeu mais de quatro.

O que aconteceu com Trae Young?

Já se passaram algumas temporadas difíceis desde que Trae Young foi uma figura proeminente do Atlanta Hawks chegando às finais da Conferência Leste em 2021, com as duas últimas temporadas terminando na primeira rodada dos playoffs, precisando garantir sua vaga nos playoffs. no torneio em ambos os últimos dois anos.

Young tem um surpreendente 8-49 arremessos além da linha de três pontos em seus últimos sete jogos da pós-temporada antes da derrota de hoje à noite contra o Celtics, com média de apenas 15,5 pontos por jogo e 31% de arremessos de campo.