Traficante de drogas de Michael K. Williams, estrela de ‘The Wire’, se declara culpado em caso de morte por overdose

39 anos Irvine Cartagena confessou-se culpado na quarta-feira em Nova York por uma acusação de conspiração para distribuir drogas em conexão com a overdose fatal do falecido ator em 2021. Ele agora enfrenta um mínimo obrigatório de cinco anos de prisão … e pode até chegar a 40.

Os promotores federais criticaram Cartagena depois de garantir a confissão de culpa – assim como outros que foram presos – dizendo que a venda de heroína com fentanil aconteceu descaradamente em plena luz do dia … e que Cartagena e companhia. estavam atacando vítimas como Williams no Brooklyn.