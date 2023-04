Trailer de Indiana Jones e o Dial of Destiny é finalmente lançado

TO trailer de Indiana Jones e The Dial of Destiny finalmente caiu depois de muita expectativa pelo que parece ser a interpretação final de Harrison Ford do personagem lendário. Harrison Ford, de 80 anos, pegará o chapéu e o chicote para uma parcela final que será lançada neste verão.

Indiana Jones e o mostrador do destino será lançado em 29 de junho

Harrison Ford é acompanhado por Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Thomas Kretschmann e Mads Mikkelsen, que interpreta o pesado no próximo filme.

Phoebe Waller-Bridge interpreta a afilhada de Indy que também é investigadora e no trailer, ela dá uma rebatida do que eles vão perseguir ao longo do filme ‘Papai me disse que você encontrou algo em um trem, um dial, que pode mudar o rumo da história,’.

Indiana Jones afirma que procurou o artefato durante toda a sua vida

Como esperado da franquia de ação e aventura, o Sr. Jones é visto pulando de todos os tipos de veículos em movimento, incluindo aviões, carros, caminhões e até mesmo os famosos tuk-tuks.

O quinto filme de Indiana Jones é dirigido por James Mangold, que também dirigiu Copland, Girl, Interrupted, a cinebiografia de Johnny Cash Walk the Line, 3:10 to Yuma, The Wolverine e Logan.

Indiana Jones ganhou vida pela primeira vez com caçadores da Arca Perdida dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg, posteriormente, veio Indiana Jones e o Templo da Perdição e depois Indiana Jones e a Última Cruzada com Sean Connery interpretando o pai de Indy e, finalmente, Harrison Ford voltou a usar seu fedora depois 20 anos com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.

O diretor Mangold entrou na conversa dizendo: ‘Meus lendários colaboradores e eu estamos muito animados para compartilhar uma nova e final aventura de Indiana Jones com vocês!’