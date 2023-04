Travis Kelce diz que está conversando com The Miz sobre papel na WWE

Travis Kelce pode estar no meio de uma das maiores carreiras da NFL de todos os tempos … mas a estrela do Kansas City Chiefs diz TMZ Sports ele está de olho em outro empreendimento – a WWE.

Agora, ele claramente não está pronto para pendurar as chuteiras em troca de chuteiras… mas o bicampeão do Super Bowl disse esta semana que definitivamente quer algum tipo de papel na organização. – e ele espera que isso aconteça mais cedo ou mais tarde.

Kelce nos disse que foi inspirado a procurar o emprego depois de ver seu bom amigo, Jorge Kittle divirta-se no ringue no início deste mês.

Então, Kelce disse que bateu em seu amigo The Miz — que realmente perdeu para Pat McAfee na WrestleMania devido a interferência de Kittle – e ele nos disse que está trabalhando com o WWE Superstar para tentar obter algum tipo de ação na WWE em breve.

Claro, Kelce não tem exatamente todo o tempo do mundo para se misturar no ringue … ele não parou nesta offseason, hospedagem “Ao Vivo de Sábado à Noite” jogando arremessos cerimoniais nos jogos dos Guardiões e até fazendo um aparência no draft da NFL de quinta-feira.