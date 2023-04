Travis Kelce lança pior arremesso de todos os tempos, Patrick Mahomes não se preocupa em ajudar

Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce lançou o primeiro arremesso para o Guardiões de Cleveland na faz primeira apresentação em casa contra o Seattle Mariners na sexta-feira e será considerado um dos piores de todos os tempos.

Kelce, 33, desabotoou a camisa do Guardians enquanto se preparava para lançar o arremesso selvagem, que quicou antes de atingir a terra e quase acertou o arremessador Shane Bieber.

A reação hilária de Travis Kelce quando questionado sobre os treinadores da NFL: “Quem diabos é esse cara?”

O NFL A estrela correu para se desculpar com Bieber e não pôde deixar de rir de seu tom terrível. Até mesmo os locutores da transmissão brincaram antes do arremesso que um arremesso ruim significaria ridículo para Travis nas mãos de seu irmão mais velho. Jason Kelcecentro de partida para o Philadelphia Eagles.

Travis estava acompanhado de sua mãe Donnaque recentemente se tornou uma celebridade quando seus dois filhos se enfrentaram no Super Bowluma vitória para o Kelce mais jovem.

quarterback do Chiefs Patrick Mahomes poderia ter sido um arremessador de beisebol profissional, mas aparentemente não se preocupou em dar nenhuma dica a Kelce, antes ou depois do arremesso.

Patrick Mahomes ri da apresentação de Travis Kelce

Mahomes, 27, foi ao Twitter para reagir ao discurso de Kelce, simplesmente dizendo “ayy bruh” com um monte de risadas e emojis de caveira. Ele também perguntou ao Realeza de Kansas City para dar a seu companheiro de equipe outra chance em um arremesso de abertura.

Kelce, que foi zagueiro no ensino médio, já ouviu de Mahomes que ele não teria chegado à NFL se não tivesse mudado de posição para o tight end.

Uma carreira no beisebol é obviamente uma possibilidade ainda menor para Kelce, que provavelmente reagirá ao seu arremesso durante o próximo episódio do Novas alturas podcast que ele faz com Jason.

Atualmente, Mahomes está de luto pela morte de sua família em meio a outras turbulências relacionadas a seu irmão e a uma agressão a uma mulher.