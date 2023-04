Travis Kelce teve o carro novo de seu irmão Jason roubado em um clube de strip

ktight end ansas City Chiefs Travis Kelce revelou uma anedota hilariante de quando conseguiu levar o irmão jasãocarro novo roubado.

jasãoque joga pelo Philadelphia Eaglespermitiu que seu irmão mais novo dirigisse seu carro e o primeiro decidiu ir a um clube de strip.

“Meu irmão, quando chegou à liga, trabalhava para uma concessionária de carros na Filadélfia e sabia que eu precisava de um carro.” Travis revelado em seu podcast New Heights com Jason e Travis Kelce.

“Então eu pego o carro. Nas primeiras 10 horas depois de ter o veículo, eu vou até Cleveland, você sabe, visito a ‘sala boom boom’.

“Fui ao clube de strip, voltei do clube de strip…”

Então, jasão interrompeu-o e perguntou-lhe, com ironia, o que aconteceu quando voltou ao parque de estacionamento.

Travis explicou que o carro tinha sumido, com jasão culpando seu irmão por deixar as chaves no carro.

“Ele não me disse que havia uma chave reserva no porta-luvas”, Travis respondeu em sua defesa.

“Eu estava com a chave. Só não tranquei o carro.”

O relacionamento de Travis Kelce e Jason Kelce

Os dois homens se enfrentaram no último Super Bowl e Travis não conseguiu conter as lágrimas quando questionado sobre o que disse a seu irmão mais velho depois de vencê-lo no State Farm Stadium.

“Em uma situação como essa, não há muito que se possa dizer a um ente querido”, disse um emocionado Travis disse.

“Você brinca o tempo todo e diz que quer derrotar seu irmão no maior palco de todos, mas é uma sensação estranha.

“Não há realmente nada que eu possa dizer a ele, além de que o amo e ele jogou um ano e tanto, uma temporada e tanto.”