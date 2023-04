Travis Scott resolve disputa de boate com vítima, acusações criminais ainda pairam

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Travis se estabeleceu com chefes da Nebula em Nova York, bem como com o engenheiro de som que ele supostamente atacou. Não está claro quanto Scott teve que desembolsar, mas o equipamento que ele danificou valia pelo menos $ 12k.

Enquanto o acordo marca pelo menos uma vitória para Travis, um porta-voz do NYPD nos diz: “Esta continua sendo uma investigação ativa”. No entanto, outra fonte de aplicação da lei diz que a suposta vítima parou de cooperar, o que representa problemas potenciais para o caso daqui para frente.

Foi no mês passado que Travis perdeu a calma no Nebula, supostamente ficando chateado com o engenheiro de som por abaixar o volume durante seu set de DJ. O engenheiro de som afirma que Travis deu um soco no rosto dele e destruiu uma placa de vídeo durante a apresentação.